В Курганинском районе в честь 80-летия образования края открыли Аллею славы

Она появилась в станице Петропавловской.

На Аллее славы установили мемориальные доски жителям, которые внесли вклад в развитие станицы и прославили ее подвигами. Это Герои Советского Союза, Герои социалистического труда, военные, казаки.

Открытие мемориала посвятили 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель.

Аллея славы в станице Петропавловской стала третьей в муниципалитете. Такие же мемориалы открыты в Курганинске и станице Михайловской, сообщает пресс-служба администрации района.

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