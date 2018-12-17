В Курганинском районе в ДТП пострадал двухлетний мальчик

Авария произошла 16 декабря около 15:50 на 28-м километре автодороги Армавир — Курганинск, в районе поворота на хутор Красное Поле.

По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota выезжал со второстепенной дороги и не пропустил ехавший по правилам Volkswagen Polo. Toyota врезалась в автомобиль и столкнула его в кювет.

«В результате ДТП 28-летнего водителя автомобиля Volkswagen и двух его пассажиров — 27-летнюю женщину и двухлетнего мальчика — с травмами доставили в районную больницу», — рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Курганинскому району Евгения Герингер.

Обстоятельства аварии устанавливаются, пишут «Курганинские известия».

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