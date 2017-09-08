В Курганинском районе в лобовом ДТП погиб один человек, пострадали двое

Авария произошла около 11:40 8 сентября на 50-м километре трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

«По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Lanos», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП 56-летний водитель легковушки погиб на месте. Водитель и 41-летняя пассажирка Toyota госпитализированы.

Обстоятельства аварии уточняются.

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