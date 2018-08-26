В Курганинском районе в лобовом ДТП погибли пять человек

Авария произошла 26 августа около 5:00 на 105-м километре трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Москвичом», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП на месте погибли оба водителя, а также три пассажира «Москвича», еще один пассажир госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства случившегося.

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