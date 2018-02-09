В Курганинском районе водитель КамАЗа не уступил дорогу «газели» и погиб

Авария произошла 8 февраля около 13:00 в станице Темиргоевской.

По предварительным данным, 49-летний мужчина со стажем вождения около двух лет ехал за рулем КамАЗа с прицепом. На перекрестке равнозначных дорог он не уступил дорогу ГАЗ-3010 и столкнулся с ним.

«В результате аварии водитель КамАЗа от полученных травм погиб на месте, 51-летний водитель «газели» с травмами был госпитализирован», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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