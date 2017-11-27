В Курганинском районе встретили эстафету «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи»

Приняла главный символ акции пятикратная чемпионка России по футболу Ольга Свинухова.

После завершения карьеры она стала тренером и сейчас работает с местными спортсменами. Девушка уверяет: для детей турнир станет одним из главных событий в жизни.

«Они знают, в каких городах будет проходить чемпионат мира. В ближайшие к нам города, Сочи и Ростов-на-Дону, мечтают поехать и поболеть за нашу сборную. Конечно, приоритетов много, но мы хотим, чтобы Россия стала чемпионом», — рассказала Ольга Свинухова.

После завершения официальной части местные футболисты провели показательный матч. Впечатлениями от праздника поделился заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков.

«Мы начали с Ейского района, 2017 год заканчивается в Курганинском районе. Мы видим прекрасный праздник, замечательное отношение администрации к развитию физической культуры и спорта, мы видим активное участие и привлечение в детско-юношеский спорт», — отметил Пермяков.

Флаг побывает во всех поселениях района. Здесь он пробудет до следующего года, а 20 января отправится в Лабинск.

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