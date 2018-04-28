В Курганинском районе задержали воров ливневых решеток

Ущерб составил 100 тыс. рублей.

В конце марта в дежурную часть полиции по Курганинскому району поступило несколько заявлений от местных жителей и работников предприятий о пропажах канализационных люков и ливневых решеток.

Сотрудники полиции во время патрулирования обратили внимание на иномарку, у которой грязью были замазаны регистрационные знаки. Также автомобиль был перегружен. Заметив сотрудников полиции, водитель и пассажир оставили машину и скрылись. Через несколько часов владелец вернулся за автомобилем. Его задержали полицейские. Правоохранители обнаружили в багажнике часть похищенных ливневых решеток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции 22-летний подозреваемый пояснил, что совершал кражи в ночное время суток вместе со своим 20-летним знакомым. Молодые люди сдавали люки в пункт приема металла. Соучастника преступлений задержали по месту жительства. Уставлена причастность злоумышленников к семи фактам краж люков.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ о краже. Молодым людям грозит до пять лет лишения свободы. Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

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