В Курганинском районе захоронили останки советского солдата Алексея Панченко

Он погиб на Украине в Ивано-Франковской области в 1944 году, там же его похоронили сослуживцы. В 2016-м могилу обнаружили поисковики.

Рядом с останками бойца нашли медаль, именно по ней получилось опознать красноармейца. И 22 июня его захоронили на родине. При жизни Алексей Панченко имел несколько наград за мужество, проявленное в боях.

«Первая медаль — за отвагу, по которой он был идентифицирован, получил он ее в 1943 году за бой. Вторую награду Панченко заслужил за неделю до смерти в 1944 году. Эта награда вручена не была, но он к ней был представлен. И третья награда за отвагу — уже посмертно», — рассказал руководитель клуба поисковых работ «Содружество» Курганинска Валерий Басенко.

«В буквальном смысле герой, мне кажется, что он вообще супергерой. Он в таком возрасте пошел на войну, такие подвиги совершил! Это настоящие медали, он заработал их сам. Не так, что всех наградили, и его заодно, нет. Это его личные награды», — отметила внучка Алексея Панченко Любовь Максимова.

В Крымском районе 22 июня также перезахоронили останки 135 солдат и офицеров Великой Отечественной войны. Их обнаружили в районе хутора Армянского. По словам поисковиков, бойцы погибли в апреле 1943 года в результате неудачных наступлений. В это время в советской армии уже были красноармейские книжки, но они, скорее всего, не сохранились, поэтому опознавать солдат пришлось по элементам обмундирования и вооружения. В церемонии участвовали жители района, поисковики и воспитанники патриотических клубов.

«Смешанные чувства. Гордость за свою страну, героев, но при этом внутри очень грустно и тяжело от того, что много жертв было. Мы должны знать своих героев — тех, кто подарил нам мирное небо над головой», — сказала воспитанница Крымского районного клуба «Штурм» Анастасия Рудакова.

К братской могиле возложили венки и цветы, а память погибших почтили минутой молчания.

Все новости по теме:

75 лет освобождению Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник