В Курганинском районе мужчина до смерти забил сына палкой

В станице Петропавловской Курганинского района в феврале задержали мужчину. Его подозревают в убийстве сына.

Инцидент произошел вечером 22 февраля в одном из частных домов. Установлено, что 59-летний мужчина выпивал алкоголь вместе с 30-летним сыном. По версии следствия, во время застолья родственники поссорились, мужчина взял деревянную палку и несколько раз ударил ею сына по голове. После этого они ушли спать.

«Утром подозреваемый обнаружил тело сына, после чего вызвал скорую помощь и полицию. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в головной мозг. Возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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