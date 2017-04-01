В Курганинском районе мужчина украл у друга мотокультиватор

В Курганинском районе в марте полицейские задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в краже мотокультиватора.

В отдел полиции обратился мужчина и сообщил о краже его мотокультиватора. Он рассказал, что вечером оставил его во дворе своего знакомого, где выполнял сельскохозяйственные работы. На следующий день он узнал, что культиватор пропал.

Полицейские выехали на место. Они осмотрели территорию двора, опросили местных жителей. Один из очевидцев рассказал, что видел, как вечером к дому, где пропала техника, подъезжал автомобиль такси.

Правоохранители нашли таксиста. Он пояснил, что купил у клиента мотоблок, который по приметам похож с разыскиваемым. После этого хозяин дома сознался, что продал мотокультиватор друга. Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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