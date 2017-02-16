В Курганинском районе опрокинулась легковушка, пострадали два человека

В Курганинском районе 15 февраля перевернулась отечественная легковушка. В ДТП пострадали два человека.

По предварительным, около 7:00 на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная 46-летний мужчина за рулем LADA Largus превысил скорость и не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась.

Пострадали пассажиры автомобиля: 61-летняя женщина и 41-летний мужчина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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