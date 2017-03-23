В Курганинском районе произошел пожар в заброшенном здании

В станице Константиновской Курганинского района 22 марта сгорел заброшенный дом. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

«Сообщение о возгорании неэксплуатируемого помещения на улице Ленина поступило в 21:12. На место выехали семь человек личного состава и две единицы техники. В 21:17 огонь локализовали, в 21:50 — ликвидировали. Площадь возгорания составила 50 кв. м», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, жертв нет. Причина возгорания устанавливается.

Источник