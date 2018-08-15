В Кущевском районе изнасиловавшего школьницу парня приговорили к 17 годам в колонии

Суд признал молодого человека виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней и разбойном нападении на нее.

Следствием и судом установлено, вечером 17 октября 2017 года 20-летний местный житель напал с ножом на 15-летнюю школьницу, когда она вошла в уличный туалет на территории спортивной школы в станице Шкуринской. Угрожая холодным оружием, мужчина изнасиловал девочку, а затем отобрал у нее мобильный телефон, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После этого насильник приказал ей зайти в здание школы, взять зарядное устройство для мобильного телефона и принести ему. Она выполнила условия парня, а затем рассказала о случившемся друзьям. Ученики школы сообщили о случившемся тренеру, а тот вызвал полицию. Злоумышленник скрылся с места преступления, его выследили по сигналу мобильного телефона школьницы и задержали.

Суд приговорил насильника к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы на два года. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 12 лет, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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