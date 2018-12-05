В Кущевском районе легковушка сбила на дороге пешехода

ДТП произошло 4 декабря около 17:00 в районе 1-го километра дороги Кущевская — хутор Большая Лопатина.

По предварительным данным, 54-летний мужчина на ВАЗ-21074 сбил 52-летнего пешехода, который шел по дороге и не планировал ее переходить. На верхней одежде мужчины не было светоотражающих элементов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчине назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливают.

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