В Кущевском районе открылся офис врача общей практики

Он полностью готов к приему пациентов. С июля здесь могут лечиться более 2 тыс. жителей села Раздольного и окрестных хуторов.

Утомительные поездки в районный центр, очереди и талоны остались в прошлом. Кроме того, в селе не было своей аптеки. Теперь и эта проблема решена. Лекарства привозят в ВОП.

«Здание новое, внутри очень хорошо, красиво. Можно сделать кардиограмму, физиотерапевтический кабинет теперь здесь. Все квалифицированно», — сказал житель Кущевского района Дмитрий Молотков.

Врача в село Раздольное пригласили из другого региона. В этом году в Кущевскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор» приняли на работу семь иногородних специалистов. Ждут еще восьмерых.

«Здесь сказываются два фактора. География, все-таки это Краснодарский край. Плюс экономическая и социальная составляющие — хорошие средние заработные платы и обеспечение социальными условиями. У нас вне очереди предоставляются детские сады, выделяется жилье», — пояснил главный врач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.

На строительство ВОПа в Раздольном понадобилось около 8 млн рублей. Это деньги из краевого и районного бюджетов. На днях офис врача общей практики откроется и в самом отдаленном, Полтавченском сельском поселении, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году на приобретение медоборудования на Кубани выделят 1 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что на смену старым сельским больницам приходят современные офисы врачей общей практики и спрос на них очень большой.

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