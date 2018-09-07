В Кущевском районе в перевернувшейся машине погиб водитель

Авария произошла 6 сентября около 16:00 в районе 46-го километра трассы автодороги Староминская — Кущевская.

По предварительным данным, 59-летний мужчина ехал за рулем Lada Priora, не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в больнице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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