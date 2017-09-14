В Кущевском районе возле стройки нашли тело 22-летнего парня

14 сентября в 15:45

Погибшего обнаружили 12 сентября на хуторе Весеннем.

По данным следствия, 22-летний житель станицы Кущевской утром 10 сентября отвез супругу на работу, а сам поехал на хутор Весенний, где работал на строительной базе. После этого он перестал выходить на связь с родственниками, на работе его также не видели. Супруга молодого человека обратилась в полицию. Спустя два дня его тело обнаружили в петле недалеко от территории базы.

«Предсмертной записки погибший не оставил, на теле не обнаружили следов насильственной смерти. По факту произошедшего проводят доследственную проверку, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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