В Кущевском районе выбрали нового атамана

Прежний руководитель Александр Сиденко сложил полномочия по собственному желанию.

Внеочередной сбор состоялся в станице Кущевской под председательством атамана Ейского отдела Павла Ляха. За кандидата Сергея Зубкова проголосовали единогласно.

Казаки знают Зубкова ни один год как заместителя главы района по ГО и ЧС и ответственного и исполнительного руководителя. Он — коренной житель станицы, поэтому знает все проблемы местных жителей, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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