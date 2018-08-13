В Кущевском районе за сбыт метилэфедрона иностранец получил десять лет колонии

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В июле по делу вынесли приговор.

Оперативники выявили, что гражданин Казахстана причастен к незаконному сбыту синтетических наркотиков. Во время проведенных оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяли наркотик «N-метилэфедрон» в особо крупном размере, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

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