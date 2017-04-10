В Кущевском районе благоустроят комплекс «Поле казачьей славы»

В Кущевском районе в апреле приступили к благоустройству музейно-туристического комплекса «Поле казачьей славы».

Его планируют привести в порядок ко Дню Победы. На месте работают представители администрации, казачества, отдела культуры. К 9 мая обновят плетни, расчистят и побелят деревья, отремонтируют стену памяти.

В августе на «Поле казачьей славы» проведут Кущевские поминовения. Они посвящены Кущевской атаке, в которой погибли сотни казаков Кубани и Дона. В этом году исполнится 75 лет со дня битвы, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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