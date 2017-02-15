В Кущевском районе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

В Кущевском районе 15 февраля произошла авария с участие рейсового автобуса и грузового автомобиля. Два человека пострадали.

Сообщение о ДТП поступило в полицию около 15:30. Авария произошла на трассе М4 «Дон» в районе станицы Кущевской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 64-летний водитель международного рейсового автобуса Setra, следовавшего по маршруту Москва — Ереван, не выдержал дистанцию. В итоге он столкнулся с грузовиком MAN из Ростовской области, который двигался в попутном направлении. Во время столкновения в автобусе находились девять человек.

В результате ДТП водитель автобуса и 51-летний пассажир были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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