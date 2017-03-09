В Кущевском районе задержали мужчину с наркотиками в кроссовках

В Кущевском районе в марте полицейские остановили автомобиль, пассажиры которого перевозили наркотики.

На стационарном посту ДПС для проверки документов остановили автомобиль Kia Rio, за рулем которого был 38-летний житель Ейска. В машине находились еще несколько человек. Их вещи досмотрели, в сумке 25-летнего жителя Калужской области обнаружили кроссовки, в одном из которых был спрятан пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала ,что изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой более 240 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. От дачи показаний он отказался. Возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, он находится под арестом, ведется следствие.

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