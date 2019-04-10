В квартире активиста краснодарского отделения «Открытой России» нашли коноплю

Оперативники обыскали жилье супругов Запрудиных и обнаружили лабораторию по производству наркотиков.

Сомнение правоохранителей вызвало состояние Марины Запрудиной. Она могла быть под воздействием запрещенных веществ. Мужчина добровольно сдал анализы, а женщина отказалась. В отношении нее был составлен соответствующий протокол. Следственные действия продолжаются. Есть предположение, что последователи этого движения еще находятся в стране и ведут незаконную деятельность.

Организация «Открытая Россия» признана нежелательной на территории страны в апреле 2017 года. Сам лидер движения Михаил Ходорковский живет в Великобритании. На родине его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.