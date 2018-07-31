В квитанции за коммунальные услуги краснодарцев включили новую строчку

Плату за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, включили в общую квитанцию.

Жители большинства многоэтажек оплачивают ряд коммунальных услуг по отдельным квитанциям напрямую ресурсоснабжающим организациям. В общую квитанцию по ЖКУ, которая предъявляется управляющей компанией «ГУК-Краснодар», включены платежи за содержание и ремонт жилья, потребление воды, отопление, вывоз мусора и другие услуги. Плата за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, не входила. Здесь учитывается освещение лифтов, подъездов, электроэнергия для работы оборудования на общедомовых сетях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управляющей компании «ГУК-Краснодар».

В связи с изменением законодательства, плата за общедомовые нужды перестала входить в перечень коммунальных услуг, а стала жилищной наряду с содержанием и ремонтом жилья. Таким образом, обязанность по начислению услуги «ОДН по электроэнергии» теперь переходит к управляющей компании.

Размер платежа по услуге отражен в июльских квитанциях, которые горожане уже начали получать. Новая строка называется «электроснабжение на СОИ».

Нововведение касается более 2 тыс. многоквартирных домов Краснодара, в которых живут более 300 тыс. горожан. Там, где жители и раньше платили за потребленные киловатты по общей квитанции коммунальщиков, а не по отдельной, ничего не изменится.

Размер оплаты за услугу после нововведения не увеличится.

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