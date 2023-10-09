В Кыргызстане начались военные учения ОДКБ

“Крепкое братство” «В Кыргызстане начались учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Тренинг пройдет на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области. В них были задействованы военные России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, было задействовано более 200 специальной, танкоброневой и автомобильной техники, военно-транспортных, истребительных и армейских самолетов, беспилотников и боевых катеров. “Это повышение практических навыков личного состава и личного состава, формирование слаженности воинских частей. и подразделений при выполнении задач в ходе миротворческой операции в регионе коллективной безопасности Центральной Азии”, – сообщили в Минобороны Кыргызстана.

Подчеркивается, что в ходе учений, проводимых в высокогорных условиях, , задачи по урегулированию постконфликтной ситуации в зоне кризиса – пройдут практические учения по проведению миротворческой операции с использованием сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, занятия по оказанию гуманитарной помощи.