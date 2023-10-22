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В Кыргызстане приостановлена ​​деятельность интернет-издания, критиковавшего главу правительства

Даша 22.10.2023 В мире

Деятельность интернет-издания, критикующего главу правительства Кыргызстана деятельность правительства в Кыргызстане приостановлена

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана приняло решение заблокировать Nazarnews.org на два месяца. Такое решение принято в связи с распространением неподтвержденной информации о Председателе Кабинета Министров Акылбеке Жапарове, передает Казинформ.Постановили, что данная статья наносит вред совести и деловой репутации Акилбека Жапарова.

Согласно закону КР «О защите от непроверенной информации» представители министерства предупредили о необходимости удаления материала. Редакция не выполнила эту просьбу. В связи с этим представители министерства принудительно удалили материал в службу контроля и регулирования сферы связи Минцифры и направили постановление о прекращении деятельности интернет-издания сроком на два месяца.

Напоминаем, что с 2021 года в Кыргызстане действует закон «О защите от непроверенной информации». С момента принятия этого закона приостановлена ​​деятельность ряда СМИ, таких как «Республика», радио «Озодлик», Kloop.kg и других.

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