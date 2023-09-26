В Кыргызстане введен шестимесячный запрет на экспорт муки и пшеницы

По данным Минсельхоза страны, введен шестимесячный запрет на экспорт пшеничной муки и продуктов. Решение принято в целях обеспечения продовольственной безопасности в Кыргызстане и стабилизации рыночных цен на продукты питания.

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, посевные площади пшеницы в этом году сократились на 1,6% по сравнению с предыдущим. сезона – с 233,7 тыс. га до 232,1 тыс. га, урожайность ухудшилась.

В 2022 году Кыргызстан экспортировал 1,6 тыс. тонн пшеницы. В этом году республика не экспортировала зерно. В прошлом году экспорта муки не было, а в июле 2023 года, как сообщается, в Узбекистан было продано 1,5 тыс. тонн муки.