В Лабинске более 80 семей бойцов Росгвардии получили ключи от квартир

В эксплуатацию сдали многоэтажный дом на 88 квартир.

Более 86 семей военнослужащих батальона оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии получили ключи от квартир. Это уже второй дом, построенный для служащих воинской части, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Заместитель главы Лабинского района Василий Клюев вручил новоселам ключи от нового жилья, подарки, а также пожелал процветания семьям военнослужащих и успехов в выполнении служебно-боевых задач.

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