В Лабинске мужчина возил в машине автомат Калашникова и патроны

В отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному хранению оружия. При осмотре автомобиля подозреваемого правоохранители нашли предметы, внешне схожие с автоматом и патронами. Экспертиза подтвердила, что это автомат Калашникова, пригодный для стрельбы, а также 17 боевых патронов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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