В Лабинске открыли новую спортивную площадку

Активисты одного из районов города уже в третий раз победили в конкурсе на звание лучшего ТОСа и принесли в общую казну 500 тыс. рублей. На эти деньги обустроили место для юных футболистов и гимнастов.

«Мы с вами очень много мечтаем, занимаемся и стремимся к тому, чтобы у нас в городе были комфортные условия, в первую очередь для молодого поколения. Благодаря такому мощному активу вы в третий раз становитесь победителями конкурса на лучший орган ТОС и выигрываете эту сумму на благоустройство», — сказал глава Лабинского района Игорь Чагаев.

«Мы посадим более 100 деревьев, уже луночки выкопали. Хотим уже давно посадить здесь елку, место у нас есть, чтобы можно было сразу праздновать Новый год», — отметила председатель микрорайона № 6 Лабинска Ольга Ахв.

Это не единственный муниципалитет Кубани, в котором появилось новое место для занятий физкультурой. В этом году на открытие площадок в десяти районах распределили средства краевого бюджета, в следующем оборудуют столько же. Строят и малобюджетные спортивные залы. Шесть уже работают на всю мощь, в 2018 году появились еще 12. А в 2019-м темпы увеличат и возведут 20 крытых комплексов.

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