В Лабинске парень угнал машину и попал в ДТП

Сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, подозреваемого в угоне двух автомобилей.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что припарковал свою «Лада Гранта» во дворе дома, а утром не обнаружил ее на месте.

В ходе проверки через несколько часов угнанный автомобиль обнаружили на месте ДТП в Армавире. Водитель попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Лабинска.

Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что ночью, проходя мимо дома мужчины увидел во дворе автомобиль, перелез через забор, нашел ключи от машины в коробке возле входной двери и угнал легковушку, чтобы покататься. На трассе водитель превысил скорость, не справился с управлением и попал в аварию.

Возбудили уголовное дело, расследование продолжается. Молодому человеку грозит лишение свободы до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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