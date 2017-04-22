В Лабинске парень украл у родственника холодильник и музыкальный центр

В Лабинске полицейские в апреле задержали подозреваемого в краже бытовой техники.

В полицию с сообщением о краже холодильника и музыкального центра обратился местный житель. На месте происшествия правоохранители не обнаружили следов взлома и установили круг знакомых мужчины, которые имели доступ в дом.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 19-летнего родственника потерпевшего. Парня доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном и пояснил, что родственник доверил ему ключи от дома. Воспользовавшись отсутствием хозяев, молодой человек похитил холодильник и музыкальный центр, а потом продал. Деньги он потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому карю.

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