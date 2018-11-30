В Лабинске прошел первый муниципальный бизнес-форум

Экспозицию развернули в местном Доме культуры. На ней было представлено все, что производят в Лабинском районе.

В форуме участвовали представители крупного и малого бизнеса. На пленарном заседании спикеры говорили о стартапах, инструментах для построения бизнеса и программах государственной поддержки. Обсудили также инвестиционные возможности. Сельское хозяйство, туристическая отрасль и промышленность — направления, которые в районе делают ставку.

«Можно понимать, что есть определенные направления, по которым эта территория может развиваться правильно и грамотно, видеть четкие направления деятельности. Это прежде всего социально-экономическое развитие территории и благосостояние тех людей, которые на ней живут», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

После пленарного заседания главы поселений Лабинского района подписали с потенциальными инвесторами протоколы о намерениях.

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