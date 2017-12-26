В Лабинске убили журналистку местного телеканала

Информация об этом появилась 26 декабря.

В соцсетях пользователи опубликовали сообщение об убийстве журналистки ТРК «Лаба» Жанны Вебер. В сообщении отмечалось, что ее убил бывший муж. Он ударил женщину по голове топором. После этого мужчина пытался повеситься, однако его спасли.

На сайте телеканала «Лаба» появилась информация о трагической гибели журналистки.

«Жанна работала на телеканале «Лаба» с 2005 по 2013 годы. В профессию она пришла юной. Еще школьницей изучала азы журналистики в местной студии. Затем получила образование на факультете журналистики КубГУ. После этого она работала в редакции новостей телеканала. Выпускала программы «Медицинский вестник», «Актуальный разговор», «Школьный журнал». Телезрители видели ее в программе музыкальных поздравлений и прогнозах погоды», — говорится в сообщении телеканала.

С 2017 года Вебер стала автором и ведущей двух смежных проектов. Это спортивное обозрение «Тайм-аут» от управления физкультуры и спорта и программа о событиях в культурной жизни района.

Жанне Вебер было 29 года. У нее остался сын, родители и брат.

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