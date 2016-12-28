В Лабинске во время свадьбы гости спасли провалившегося под лед мужчину

В Лабинске гости свадьбы в декабре спасли помогли выбрать на берег мужчине, который провалился под лед, спасая дочь.

Историю спасения рассказал на своей странице в Facebook координатор в ЮФО по сбору подписей за запрет абортов Андрей Швед.

«Позируя перед камерой, невеста бросила букет цветов в воду реки Лаба. Когда видеооператор попытался проследить за полетом букета невесты, камера наткнулась на барахтающихся в ледяной проруби девочку и ее отца», — рассказал Швед

Когда гости подошли к перилам моста, чтобы посмотреть, как цветы упали в воду, они услышали, как девочка кричит: «Помогите!». Мужчине удалось вытолкнуть ребенка на лед, а сам он продолжал цепляться за кромку, которая ломалась у него под руками.

Молодым людям из числа гостей удалось вытащить из воды 36-летнего мужчину. Он рассказал, что решил прогуляться с дочкой вдоль реки. Девочка заигралась и случайно провалилась в ледяную воду. Отец кинулся ей на помощь, но лед не выдержал его веса и мужчина провалился сам.

Гости налили спасенному мужчине водки и отвезли домой.

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