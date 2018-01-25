В Лабинском и Белоглинском районах отметили 75-летие освобождения от захватчиков

Лабинский район принял эстафету памяти. Там отметили 75-ю годовщину изгнания немецко-фашистских захватчиков. Местные жители встретили символы освобождения — флаг и книгу.

На страницах тома написали, что происходило во время оккупации на этой территории. Вспомнили героев и мирных людей, расстрелянных немцами. Захватчики хозяйничали на этой земле полгода.

«Здесь работала специальная комиссия по расследованию убийств. Проводили раскопки, захоронения, опознания лиц. Среди 1 тыс. 316 человек, которые были здесь похоронены, 600 человек невозможно было опознать», — сказал и. о. главы Лабинского района Александр Демченко.

От власти оккупантов в этот день освободили и Белоглинский район. Там также прошел митинг памяти. Символы акции отправятся дальше, по маршруту освобождения Краснодарского края. Следующим 75-ю годовщину изгнания врага отметит Мостовский район.

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