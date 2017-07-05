В Лабинском и Мостовском районах оценили последствия ледяного дождя

Град повредил крыши домов, школы и хозяйственные постройки.

В Лабинском районе серьезно пострадали более 200 частных домов, школа, администрация и турбаза. В зданиях выбиты окна и повреждены крыши. В Мостовском районе град повредил десятки огородов и несколько хозпостроек.

Накануне в зону действия стихии попали станицы Андрюки, Ахметовская, поселок Псебай и село Горное. Град достигал 5 см в диаметре. На месте до сих пор работают комиссии. Сейчас специалисты обсуждают план аварийно-восстановительных работ.

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Во всех районах ожидаются ливни с градом и шквалистым ветром до 25 м/с. На Черноморском побережье от Анапы и до Магри есть вероятность формирования смерчей. Все экстренные службы края переведены на усиленный режим работы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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