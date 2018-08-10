В Лабинском районе 13-летняя девочка села в рейсовый автобус и пропала

Девочку объявили в розыск, СК проводит проверку.

В полицию Лабинского района обратились родители 13-летней Анастасии Буртовой. Они рассказали о том, что их дочь пропала. Выяснилось, что вечером 8 августа девочка самовольно покинула дом на улице Транспортной в Лабинске, и на рейсовом автобусе направилась в Курганинск. С тех пор она не выходила на связь и ее местонахождение не установлено.

Очевидцы сообщили, что видели девочку 9 августа в Курганинске. По некоторой информации она могла уехать с парнем в Краснодар, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На вид девочке 13-14 лет, телосложение среднее, глаза голубые, волосы темно-русые волнистые. В день исчезновения была одета в черные штаны, белую футболку и кеды. При себе имела серый рюкзак.

По окончании проверки СК будет принято процессуальное решение.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Анастасии Буртовой, просят позвонить по телефонам: 8 (989) 803-17-41, 02 или с мобильного 102.

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