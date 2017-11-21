В Лабинском районе 14-летняя школьница ушла на тренировку и пропала

Полиция и следователи СК устанавливают местонахождение пропавшей вечером 16 ноября Дарьи Ангалевой.

В полицию поздно вечером позвонил отец девочки и рассказал, что дочь вышла из дома и сказала, что идет на тренировку. После этого она домой не вернулась. В СК начали проводить проверку по факту пропажи школьницы. По версии следствия, девушка в тот вечер встретила друга и сказала ему, что домой возвращаться не хочет, после чего ушла. При этом находившийся при ней мобильный телефон был разряжен, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На поиски вышли полицейские, казаки, военнослужащие, всего — около 150 человек. Проводят подворовой обход, кинологи обследуют лес, берег реки Лабы, осматривают заброшенные и строящиеся здания, опрашивают друзей и знакомых.

На вид пропавшей 14 лет, рост средний, телосложение худощавое, лицо овальное, кожа смуглая, лоб низкий, брови прямые, средние. Глаза карие, нос средний прямой, волосы прямые, черные. Иногда девушка не выговаривает букву «р».

Была одета в короткую черную кожаную куртку, черные брюки, темную рубашку, золотистые кроссовки. При себе у нее был черный рюкзак с белыми вставками и надписями, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Дарьи Ангалевой, просят позвонить по телефонам: 8 (86169) 3-21-02, 8 (952) 862-39-52, 8 (918) 934-65-05 или 02 (с мобильного 102).

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