В Лабинском районе двое мужчин угнали с фермы трактор

Полицейские ввели план «Перехват».

В дежурную часть позвонил местный житель и рассказал, что вечером оставил трактор с ключом в замке зажигания на территории своего крестьянско-фермерского комплекса, а утром не обнаружил транспортного средства на месте. Полицейские составили ориентировку на розыск трактора и передали ее всем нарядам. На территории района ввели план «Перехват». Угнанный трактор обнаружили на окраине Лабинска.

Установили, что к произошедшему причастны двое работников фермы в возрасте 22 и 55 лет. Их задержали по месту проживания. В отделе они рассказали, что взяли трактор покататься, не справились с управлением и съехали с дороги. Там они оставили машину и сбежали. Трактор вернули законному владельцу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об угоне. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

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