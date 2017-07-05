В Лабинском районе град повредил крыши 220 домов

Такие цифры 5 июля озвучила комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией.

В Лабинском районе в зону прохождения града попали станица Ахметовская и село Горное. По итогам работы комиссий установлено, что в станице Ахметовской градом частично повреждены крыши порядка 200 частных домов, в селе Горном — 20. Работа комиссий по обследованию территории продолжается. Идет подготовка плана аварийно-восстановительных работ.

В ликвидации последствий задействовано 34 человека, десять единиц техники, в том числе от МЧС России — 11 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 июля в Мостовском и Лабинском районах выпал пятисантиметровый град.

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