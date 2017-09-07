В Лабинском районе мужчина одолжил машину у знакомого и сдал ее на металлолом

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В дежурную часть обратился 45-летний житель Лабинского района. Он сообщил, что одолжил свой автомобиль знакомому, однако тот машину не возвращает.

Правоохранители установили, что 33-летний местный житель сдал транспортное средство заявителя на металлолом за 5 тыс. рублей. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что автомобиль сломался, поэтому он решил сдать машину в пункт приема металла. Вырученные деньги подозреваемый потратил.

Возбуждено уголовное дело по факту растраты чужого имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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