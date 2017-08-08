В Лабинском районе отдыхающая ударилась головой об угол горки и погибла

Директора санатория, в котором остановилась женщина, подозревают в оказании услуги ненадлежащего качества.

По версии следствия, 9 июля 41-летняя женщина во время спуска с горки из-за неправильно собранной конструкции ударилась головой и потеряла сознание. Ее госпитализировали, но потерпевшая из-за отека головного мозга и внутричерепной травмы скончалась в больнице спустя восемь дней.

Это произошло по причине ненадлежащей организации и контроля лечебно-оздоровительного комплекса со стороны директора. Против него возбудили уголовное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается.

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