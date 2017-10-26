В Лабинском районе приобрели 15 квартир для детей-сирот

В муниципалитете уже все готово для заселения новых домов, приобретенных по краевой программе «Дети Кубани».

На эти цели для жителей Лабинска из краевого бюджета выделили 16,5 млн рублей. Благодаря конкурсной процедуре местным властям удалось сэкономить и вместо 14 квартир приобрести на одну больше. На качестве жилья это никак не отразилось. Это проверила специальная комиссия.

«Всем необходимым оборудовано. Можно заезжать», — сказала начальник отдела по вопросам семьи и детства Лабинского района Любовь Гордиенко.

В очереди на получение жилья в Лабинском районе состоят 200 человек, оставшихся без родителей. На учет ставят с 14-летнего возраста. Выдают же квартиры только совершеннолетним.

Всего же за восемь лет работы краевой программы «Дети Кубани» только в этом муниципальном образовании удалось справить новоселье почти 300 детям-сиротам.

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