В Лабинском районе прошло выездное заседание аграрного комитета

Его провел председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

Перед тем, как парламентарии сели за стол, они посетили племенной конный завод и ферму по откорму крупного рогатого скота. За год численность мясного стада увеличилась более чем на 800 голов. Однако хозяйство сталкивается с рядом проблем. Например, высокой стоимостью аренды пастбищ.

На заседании аграрного комитета говорили о том, какую помощь могут оказать законодатели. По словам председателя ЗСК, животноводство нужно поднять на новый уровень.

«Мы в начале пути. Но уже сегодня в молочной отрасли удалось увеличить финансирование производства на более чем 100 млн рублей. У минсельхоза достаточно амбициозные планы. В рамках реализации закона разрабатывается концепция развития животноводства. О ней говорил в своем выступлении министр сельского хозяйства Федор Дерека. Главная задача — сдвинуть эти процессы», — сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В апреле этого года кубанские депутаты приняли первый в России региональный закон о развитии животноводства. Юрий Бурлачко отметил, что это только начало пути, но уже есть первые результаты.

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