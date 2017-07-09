В Лабинском районе раскрыли кражу гитары

Инструмент похитили с лавочки на центральной площади районного центра.

В дежурную часть отдела МВД России по Лабинскому району о краже сообщил 49-летний местный житель. Потерпевший пояснил, что оставил музыкальный инструмент на лавочке, а сам отлучился на несколько минут. Вернувшись, гитару на месте не обнаружил. Ущерб составил более 5 тыс. рублей.

Полицейские установили возможных очевидцев происшествия. Те рассказали, что видели подозрительного молодого человека. В итоге была составлена ориентировка и передана дежурным нарядам полиции.

Сотрудники патрульно-постовой службы на улице заметили мужчину с гитарой. При этом 20-летний местный житель не смог пояснить, откуда взял инструмент, в связи с чем и был доставлен в отдел полиции. Там он сознался в содеянном и рассказал, что гитару планировал использовать в личных целях. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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