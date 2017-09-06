В Лабинском районе разработали восемь экскурсионных маршрутов

06 сентября в 17:49

Наибольшей популярностью у молодежи пользуется маршрут «Место встречи на Красной», разработанный на основе архивных документов.

Сотрудники архива Лабинского района проработали восемь экскурсионных маршрутов.

Для школьников в честь празднования 80-летия образования Краснодарского края и 70-летия преобразования станицы Лабинской в город организовали экскурсию «Знай и люби свой город». Участники прошли по центральной улице Лабинска. Детей познакомили с историей казачьей станицы Лабинской, мемориальными досками, установленными на старинных зданиях, а также с именами знаменитых людей, чьи портреты размещены вдоль улицы Красной.

Планируется, что ученики школ будут проводить виртуальные экскурсии. В роли экскурсоводов выступят сами школьники, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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