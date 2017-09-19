В Лабинском районе трое мужчин объединились для похищения телевизора у пенсионерки

19 сентября в 13:56

Подозреваемых уже задержали сотрудники уголовного розыска.

В дежурную часть полиции обратилась 78-летняя жительница поселка Сладкого Лабинского района. Она рассказала, что находилась в комнате, когда в ее дом проникли неизвестные мужчины и похитили дорогостоящий телевизор. Пенсионерка звала на помощь, однако мужчины скрылись.

Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что злоумышленников было трое. По версии правоохранителей, один из них проник в дом через открытое окно, а еще двое находились во дворе.

Полицейские провели подворовой обход, чтобы найти очевидцев произошедшего, а также проверили ранее судимых граждан поселка. Личности подозреваемых установили. Ими оказались трое местных жителей 19 и 29 лет. Один из них был ранее судим за грабеж.

Задержанные сознались в содеянном. Сотрудники полиции изъяли похищенный телевизор и вернули владелице.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под стражей. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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