В Лабинском районе вору грозит до шести лет тюрьмы за кражу телевизора

Сотрудники полиции раскрыли кражу и задержали подозреваемого.

В дежурную часть отдела МВД России по Лабинскому району обратилась местная жительница, из ее дома пропал телевизор за 20 тыс. рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и установила, что злоумышленник проник в дом путем выставления оконного стекла. Сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев и проверили места возможного сбыта похищенного. По подозрению в совершении кражи в итоге задержали 29-летнего мужчину.

В отделе полиции он рассказал, что телевизор продал случайному прохожему, а деньги потратил на личные нужды. Полицейские установили местонахождение и изъяли похищенное имущество, его вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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