В Лабинском районе заложат первый в крае экосад площадью 32 га

Губернатор Вениамин Кондратьев посетил предприятие муниципалитета, где активно внедряются экологические технологии сельхозпроизводства.

В настоящий момент в АО «Агронова» выращивают овощи, используя принципы органического земледелия. Все культуры высевают непротравленными семенами, для защиты от вредителей и болезней применяют биологические средства защиты. На территории идет строительство ангаров для техники, хранения продукции. Смонтирована фасовочная линия, построены холодильные камеры емкостью 1 тыс. 100 т.

Следующим шагом в развитии предприятия станет закладка первого на Кубани экосада площадью 32 га. Вложения в один гектар составят 250 тыс. рублей — в совокупности с недвижимыми объектами объем инвестиций составит более 1 млрд рублей.

По словам Вениамина Кондратьева, работа предприятия соответствует одному из приоритетов в экономическом развитии края до 2030 года, а именно созданию экологизированного агропромышленного комплекса. Сейчас АО «Агронова» реализует продукцию преимущественно в федеральных торговых сетях.

«Экологически чистые продукты сегодня становятся все более востребованными жителями края и всей страны. И кубанские аграрии должны подстраиваться под эти запросы, успеть занять эту нишу», — подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев посетил недавно открытый в Лабинске «фермерский дворик». Его площадь составляет около 400 кв. м, здесь организовано 20 торговых мест. Работа по созданию фермерских двориков ведется по поручению главы региона. Всего открыто более 60 подобных торговых площадок, но этот объект — первый, где установлено холодильное оборудование. Здесь аграрии, помимо овощей и фруктов, могут продавать молочную продукцию.

«У фермерского дворика две задачи: обеспечить гарантированный сбыт небольшим сельхозтоваропроизводителям и дать жителям возможность покупать качественные товары по цене производителя, без сумасшедших надбавок. Местные власти активно работают в этом направлении», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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